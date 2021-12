Congrès Orthopaedic Summit 2021 : Présentation des avantages du prêt à l’emploi par le Dr Isador Lieberman pour le marché américain



Éragny-sur-Oise, Fleurieux-sur-l’Arbresle, le 16 décembre 2021 à 8h35 CET – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, annonce la présentation des avantages des technologies Safe Orthopaedics prêt à l’emploi à l’Orthopaedic Summit 2021 à Las Vegas, USA.

Safe Orthopaedics a lancé la distribution de ses technologies aux États-Unis en début d’année 2021, où un directeur de vente a été recruté. Safe Orthoapedics s’appuie sur quelques centres stratégiques pour démontrer les bénéfices médico-économiques de ses technologies et travaille en étroite collaboration avec le Dr Isador Lieberman.

Safe Orthopaedics était exposant au Orthopaedic Summit 2021 à Las Vegas qui s’est tenu du 11 au 15 décembre 2021. Le docteur Isador Lieberman est intervenu pour présenter les avantages médico-économiques des technologies prêtes-à-l’emploi, témoigne quant à l’efficacité des technologies de Safe Orthopaedics et rappelle les enjeux économiques dans la prise en charges des patients.