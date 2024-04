Congo : TotalEnergies accroît sa participation dans le champ géant de Moho

(AOF) - TotalEnergies annonce la signature par sa filiale TotalEnergies EP Congo, détenue à 85%, d'un accord avec Trident Energy portant simultanément sur l'acquisition d'une participation supplémentaire de 10% dans le permis Moho et sur la vente à Trident Energy d'une participation de 53,5% dans les permis Nkossa et Nsoko II. Moho est un champ offshore en eaux profondes situé à 80 kilomètres au large de Pointe-Noire, et opéré par TotalEnergies EP Congo. La production a significativement augmenté en 2017 avec le démarrage du projet Moho Nord.

Les installations de production comprennent deux unités flottantes (Floating Production Units, FPU), Alima et Likouf, produisant actuellement environ 100 kbep/j (100%).

Nkossa et Nsoko II sont deux champs offshore situés à 70 kilomètres des côtes. Ces deux champs pétroliers matures, ayant démarré respectivement en 1996 et 2006, produisent ensemble environ 15 kbep/j (100%) actuellement.

Au terme de ces transactions, qui sont soumises aux conditions habituelles, notamment l'approbation des autorités de régulation, et à l'acquisition par Trident Energy de Chevron Congo, TotalEnergies EP Congo détiendra une participation opérée de 63,5 % dans le permis Moho, aux côtés de Trident Energy (21,5%) et de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC, 15%).

Trident Energy détiendra quant à elle une participation opérée de 85% dans les permis Nkossa et Nsoko II, aux côtés de la SNPC (15 %).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.