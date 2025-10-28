Confluent grimpe en flèche grâce à des prévisions optimistes pour le quatrième trimestre

28 octobre - ** Les actions du fabricant de logiciels de flux de données Confluent CFLT.O ont bondi de 10,1 % à 24,30 $ avant le marché

** La société prévoit des revenus d'abonnement de 295,5 à 296,5 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieurs aux estimations de 293,3 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2025 de 39 à 40 cents, alors que les analystes s'attendaient à un bénéfice de 39 cents - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires de 298,5 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 292,8 millions de dollars

** Bénéfice par action ajusté de 13 cents au troisième trimestre, dépassant les attentes de 10 cents

** Le chiffre d'affaires de Confluent Cloud au 3ème trimestre a augmenté de 24% en glissement annuel pour atteindre 161 millions de dollars

** 23 des 33 sociétés de courtage couvrant l'action recommandent une note d'au moins "acheter", 9 recommandent de conserver, tandis que 1 recommande de "vendre"; l'action a un PT médian de 27,00 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 21 % depuis le début de l'année