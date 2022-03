Conflit Ukraine-Russie : point sur la situation et ses implications sur les marchés

L'hebdo des marchés d'Amundi

Annonces de la Réserve fédérale américaine, évolution des marchés, indicateurs économiques, … retrouvez l'Hebdo des Marchés d'Amundi.

Le comité de politique monétaire (FOMC) de la Réserve fédérale américaine (Fed) a augmenté mercredi les taux directeurs de 25 points de base. C'est la première hausse de taux depuis la fin 2018. La Fed est fermement déterminée à respecter son mandat en matière de stabilité des prix. L'inflation a continué de surprendre à la hausse en raison des coûts énergétiques étonnamment élevés, des perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement et de l'élargissement des pressions inflationnistes.

Les projections du FOMC ont augmenté plus que prévu pour afficher 7 hausses de taux en 2022. La réduction de la taille du bilan jouera également un rôle important dans le raffermissement de l'orientation de la politique monétaire. Jerome Powell, le président de la Fed, a noté que la réduction du bilan de la Fed au cours de l'année pourrait être à peu près équivalente à une augmentation de taux de 25 points de base. Le resserrement quantitatif pourrait commencer dès la prochaine réunion en mai.

J. Powell a souligné le niveau élevé de l'inflation dans un contexte macroéconomique solide et un marché du travail extrêmement tendu. Il a indiqué qu'il souhaitait une politique monétaire plus restrictive et des conditions financières plus strictes pour ralentir la demande afin de mieux équilibrer l'offre et la demande.

La question qui se pose désormais aux investisseurs est la capacité de l'économie américaine à absorber les hausses de taux. J. Powell a continuellement souligné que l'économie américaine est bien placée pour absorber une politique monétaire plus restrictive. Cependant, de nombreuses questions se posent sur la manière dont la Fed pourra parvenir à réduire l'inflation grâce à une politique monétaire moins accommodante sans affecter de manière significative la croissance ou le marché du travail.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous.