Conflit en Iran : pourquoi la diversification compte

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Maintien de l'inflation américaine à un niveau élevé, augmentation de l'inflation en France, hausse des taux de la Banque de Corée… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine

Six mois après le début du conflit au Moyen-Orient, le contexte macroéconomique est plus résilient que prévu, en particulier dans la zone euro avec des données plus solides pour le 2e trimestre et des signes montrant que la situation économique pourrait continuer à s'améliorer dans les mois à venir. L'inflation devrait augmenter jusqu'à un niveau moins élevé qu'attendu, mais rester au-dessus de l'objectif dans les grandes économies, les tensions géopolitiques et les conditions climatiques continuant de peser sur les prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

En parallèle, la croissance des bénéfices est restée solide, s'élargissant au-delà du secteur technologique et à l'ensemble des pays, tandis que les rendements ont augmenté, dans un contexte de préoccupations budgétaires et d'approvisionnement, ainsi que d'évolution des anticipations en matière de politique monétaire.

À l'avenir, une approche diversifiée*, tant au niveau des zones géographiques que des classes d'actifs, pourrait contribuer à traverser une période durant laquelle la crédibilité des décideurs politiques et les fondamentaux des entreprises, en particulier dans l'écosystème de l'intelligence artificielle, devraient faire l'objet d'une attention croissante.

*La diversification ne garantit pas les gains et ne protège pas contre les pertes

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