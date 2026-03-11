Conflit au Moyen-Orient : l'AIE va débloquer 400 millions de barils de pétrole
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 15:39
La décision de lancer cette action collective d'urgence a été prise à l'issue d'une réunion extraordinaire des gouvernements membres de l'AIE hier. Celle-ci avait été convoquée par le directeur exécutif de l'AIE afin d'évaluer l'état du marché dans le contexte du conflit au Moyen-Orient et d'envisager les options possibles pour pallier les ruptures d'approvisionnement.
Les stocks d'urgence seront mis à disposition du marché selon un calendrier adapté à la situation nationale de chaque pays membre, et seront complétés par des mesures d'urgence additionnelles dans certains pays.
Le Secrétariat de l'AIE fournira en temps voulu des détails supplémentaires sur les modalités de mise en oeuvre de cette action collective. Il continuera de surveiller de près les marchés mondiaux du pétrole et du gaz et de formuler des recommandations aux gouvernements membres si nécessaire. Les membres de l'AIE détiennent plus de 1,2 milliard de barils de stocks d'urgence, auxquels s'ajoutent 600 millions de barils de stocks industriels maintenus sous obligation gouvernementale.
Cette libération coordonnée est la sixième de l'histoire de l'AIE (créée en 1974). Les précédentes actions collectives ont eu lieu en 1991, 2005, 2011 et deux fois en 2022.
Le conflit au Moyen-Orient, débuté le 28 février dernier, a entravé les flux pétroliers via le détroit d'Ormuz. Les volumes d'exportation de pétrole brut et de produits raffinés sont actuellement inférieurs à 10 % de leurs niveaux d'avant le conflit.
En 2025, une moyenne de 20 millions de barils par jour transitait par le détroit, soit environ 25 % du commerce mondial de pétrole par voie maritime. Les options de contournement sont limitées.
