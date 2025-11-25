Confirmation de la stagnation de l'économie allemande au troisième trimestre

(AOF) - Le PIB allemand est resté stable au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, a confirmé Destatis. L'Allemagne affiche une croissance de 0,3% en rythme annuel. "La faiblesse des exportations a eu un effet négatif sur l'activité économique au 3e trimestre, tandis que l'investissement a légèrement augmenté", a expliqué Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de la statistique.
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
Des hébergements d'urgence placés en pleine zone inondable aux habitants qui se ruent vers les boulangeries et écoles au lieu de se calfeutrer, la culture du risque reste faible en France selon des élus et secouristes mobilisés. "On est très très mauvais en France ... Lire la suite
-
(AOF) - Eutelsat a annoncé le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'environ 670 millions d'euros dans le cadre d'une levée de capitaux d'environ 1,5 milliard d'euros. Une semaine auparavant, l'opérateur ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Deutsche Bank, Domino's Pizza, easyJet, Kingfisher, AO World, Compass Group, Beazley, Wendel, Eutelsat Communications) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer