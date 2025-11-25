 Aller au contenu principal
Confirmation de la stagnation de l'économie allemande au troisième trimestre
information fournie par AOF 25/11/2025 à 08:28

(AOF) - Le PIB allemand est resté stable au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, a confirmé Destatis. L'Allemagne affiche une croissance de 0,3% en rythme annuel. "La faiblesse des exportations a eu un effet négatif sur l'activité économique au 3e trimestre, tandis que l'investissement a légèrement augmenté", a expliqué Ruth Brand, présidente de l'Office fédéral de la statistique.

