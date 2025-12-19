CONFIRMATION DE LA DÉCISION DE RADIATION AU 31 DÉCEMBRE 2025 ANNONCÉE PAR EURONEXT

Auplata Mining Group (AMG), AMG informe le marché, que malgré les derniers échanges et explications données à EURONEXT, cette dernière a maintenu sa décision de radier de la cotation l’action AMG. La décision d’Euronext repose principalement sur l’absence, à ce stade, d’une date ferme de clôture des comptes annuels 2024 et des états semestriels 2025. Lors de ses échanges avec Euronext, la Société a rappelé qu'elle présentait un niveau élevé de fl ottant et un nombre important d'actionnaires particuliers sur lesquels cette décision aurait un impact signifi catif, notamment en termes de liquidité. Malheureusement, les éléments avancés par l'entreprise n'ont pas été retenus.

En conséquence, les actions de la Société seront radiées de la cotation sur le marché Euronext Growth, opéré par Euronext Paris S.A, au 31 décembre 2025., conformément aux articles 5.1.2 et 7.3.1(vi) du Livre I des règles d’Euronext Growth, et tel qu’indiqué dans l’avis de marché publié le 30 octobre 2025 par Euronext. A cette date, les actionnaires d’AMG conserveront leur qualité d’actionnaires, avec l’ensemble des droits attachés aux actions d’une société non cotée mais ne pourront plus échanger leurs actions sur cette plateforme.

AMG met à disposition une liste de Questions & Réponses (Q&A), accessible via le lien www.auplatamininggroup.com rubrique Relations Investisseurs;