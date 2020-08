Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Confinement prolongé à Gaza après des décès dus au COVID-19 Reuters • 27/08/2020 à 01:29









GAZA, 27 août (Reuters) - Le confinement imposé à Gaza en début de semaine va être prolongé jusqu'à dimanche au moins, ont dit mercredi les autorités sanitaires après avoir fait état de 26 cas d'infection au coronavirus et de deux décès, alors que l'enclave palestinienne connaît un premier foyer public de l'épidémie. Avant lundi, aucune contamination n'avait été confirmée dans la bande de Gaza à l'exception des centres de quarantaine frontaliers mis en place pour les arrivants. (Nidal al Mughrabi; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.