Confinement prolongé à Auckland (Nouvelle-Zélande), situation sous contrôle en Australie

24 août (Reuters) - La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a annoncé lundi que le confinement de la ville d'Auckland sera prolongé jusqu'à dimanche soir et que le port du masque sera obligatoire dans tous les transports publics du pays. Elle a expliqué que cette prolongation de quatre jours était essentielle pour permettre au pays de limiter les restrictions liées aux mesures de confinement. Environ 150 personnes ont été diagnostiquées depuis la découverte d'un nouveau d'un foyer épidémique du coronavirus dans la capitale néo-zélandaise. Cependant, la propagation semble avoir ralenti et le nombre de nouveaux cas quotidien n'a pas dépassé les 10 au cours des trois derniers jours. La Nouvelle-Zélande a enregistré un peu plus de 1.300 cas d'infections et 22 décès liés au virus. L'Australie a, quant à elle, rapporté lundi sa plus faible augmentation quotidienne des cas de contamination en près de deux mois, ce qui mène certains à penser que la deuxième vague touche à sa fin. La totalité des nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures dans les états de Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland et de l'Australie occidentale était égale à 121, soit la plus faible augmentation quotidienne depuis le 5 juillet. Au total, l'Australie a enregistré près de 25.000 cas d'infections et 517 décès depuis le début de l'épidémie. (Renju Jose ; version française Laura Marchioro, édité par Jean-Michel Bélot)

