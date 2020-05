Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Confinement assoupli dès dimanche en Belgique pour la fête des Mères Reuters • 06/05/2020 à 17:38









BRUXELLES, 6 mai (Reuters) - L'accueil de quatre personnes à son domicile sera autorisé dès dimanche en Belgique à l'occasion de la fête des Mères et les commerces seront autorisés à rouvrir leurs portes lundi, a annoncé mercredi la Première ministre belge Sophie Wilmès. "Nous avons décidé de permettre un élargissement supplémentaire de nos contacts sociaux à partir de dimanche prochain", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à l'issue d'un conseil national de sécurité. "Chaque foyer pourra accueillir jusqu'à quatre personnes, toujours les mêmes, qui, elles, ne pourront se rendre que dans ledit foyer." Lundi, les magasins pourront rouvrir leurs portes en respectant des conditions très strictes, a-t-elle ajouté, précisant que le port du masque pour les clients était recommandé - mais non obligatoire - et appelant au respect des règles de distanciation physique. Les cafés, les restaurants, les centres sportifs et culturels tout comme les lieux touristiques resteront, eux, fermés et les compétitions sportives ne reprendront pas avant le mois d'août. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, dont la capitale Bruxelles accueille les sièges de l'Otan et de l'Union européenne, 50.781 cas de coronavirus ont été confirmés dans le pays où 8.339 personnes sont mortes du virus. (Philip Blenkinsop, version française Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief)

