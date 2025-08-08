Concurrence: le rachat de Spirit AeroSystems par Boeing approuvé au Royaume-Uni

( AFP / JASON REDMOND )

L'autorité britannique de la concurrence, la CMA, a approuvé vendredi le rachat par Boeing du sous-traitant américain Spirit AeroSystems, une opération à 4,7 milliards de dollars annoncée en juillet 2024.

Ce feu vert a été annoncé dans un communiqué, quelques semaines seulement après l'ouverture d'une enquête par la CMA.

Spirit AeroSystems, l'un des plus importants fournisseurs au monde de structures pour avions commerciaux, comme les fuselages ou les ailes, possède des usines au Royaume-Uni.

La société a vu le jour en 2005, lorsque Boeing a décidé de regrouper certaines de ses activités dans une entreprise indépendante.

En juillet 2024, le constructeur américain --en proie à une crise profonde causée par des problèmes de qualité de sa production, en particulier sur les fuselages reçus de Spirit-- avait annoncé le rachat du fournisseur, une transaction à l'époque valorisée à 4,7 milliards de dollars.

Une partie des activités de Spirit est par ailleurs reprise par Airbus pour pour un dollar symbolique. Le constructeur recevra même une compensation de 439 millions de dollars pour ce rachat.