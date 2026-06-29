Concentrix s'effondre après avoir publié des prévisions de bénéfices moroses pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 juin - ** L'action de Concentrix ( CNXC.O ), société spécialisée dans l'expérience client, s'effondre de 25 % à 19,00 $
** La société prévoit un BPA ajusté compris entre 2,65 $ et 2,77 $ pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,09 $ par action – données compilées par LSEG
** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,63 $ par action au deuxième trimestre, contre une estimation de 2,64 $ par action
** CNXC annonce un chiffre d'affaires de 2,46 milliards $ au deuxième trimestre, contre 2,41 milliards $ il y a un an
** À la clôture d'hier, l'action CNXC affichait une baisse de 39,2 % depuis le début de l'année
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