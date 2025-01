Concentrix revoit à la baisse ses prévisions pour le premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Concenterix, dont l'action a chuté de 60% en 2024, a déclaré un bpa ajusté au quatrième trimestre de 3,26 dollars, contre 3,01 dollars de consensus et des revenus de 2,45 milliards de dollars, largement en ligne avec les estimations.

(AOF) - Concentrix recule de 6% en avant-Bourse après avoir dévoilé des perspectives pour le premier trimestre 2025 en-dessous des attentes des analystes. La société d’expérience client table sur un bpa ajusté compris entre 2,49 et 2,64 dollars, contre des prévisions de 2,85 dollars. Le chiffre d'affaires est estimé de 2,36 à 2,37 milliards de dollars sur la période, là où les analystes tablaient sur 2,41 milliards de dollars.

