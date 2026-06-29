Concentrix revoit à la baisse ses prévisions annuelles alors que ses clients réduisent leurs dépenses ; le cours de l'action chute

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Concentrix CNXC.O a revu à la baisse lundi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice ajusté, invoquant une pression financière accrue sur ses clients, ce qui a entraîné une chute de 22 % du cours de l'action de cette société spécialisée dans l'expérience client lors des négociations après clôture.

Basée en Californie, Concentrix est un fournisseur mondial de solutions technologiques dédiées à l’expérience client et de services d’externalisation des processus métier.

Voici quelques détails sur ces résultats:

* Concentrix s'attend à un recul de près de 2 % de ses prévisions pour le troisième trimestre et le reste de l'année, en raison de la réduction des dépenses de ses clients confrontés à des pressions financières croissantes, a déclaré le directeur général Chris Caldwell lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

* Si les contraintes budgétaires ont stimulé la demande pour les solutions d’automatisation et de délocalisation de Concentrix, elles ont également incité les clients à hiérarchiser leurs dépenses et à réduire leurs coûts globaux, a expliqué M. Caldwell.

* Pour l’ensemble de l’exercice 2026, la société table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 9,93 milliards et 10,03 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 10,04 milliards et 10,18 milliards de dollars.

* Elle table sur un bénéfice ajusté compris entre 10,83 et 11,18 dollars par action pour l’exercice se terminant le 30 novembre 2026, ce qui est également inférieur à ses prévisions antérieures, qui se situaient entre 11,48 et 12,07 dollars.

* Concentrix prévoit un chiffre d’affaires compris entre 2,47 milliards et 2,49 milliards de dollars pour le troisième trimestre, tandis que quatre analystes interrogés par LSEG tablent sur un chiffre d’affaires de 2,53 milliards de dollars.

* La société a annoncé un chiffre d’affaires de 2,46 milliards de dollars pour le deuxième trimestre clos le 31 mai, manquant de peu l’estimation de 2,47 milliards de dollars.