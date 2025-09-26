Concentrix attendu en chute libre sur fond de perspectives médiocres

(AOF) - Concentrix, dont le titre s'effondre de 22% en avant-Bourse, a déclaré des résultats en-dessous des attentes au troisième trimestre, qui s'accompagnent de prévisions médiocres pour la fin d'année. Le BPA non-GAAP s'élève à 2,78 dollars sur la période, contre 2,87 dollars un an plus tôt et un consensus de 2,86 dollars. Le chiffre d'affaires atteint 2,48 milliards de dollars, contre 2,39 milliards un an auparavant et des prévisions de 2,46 milliards de dollars.

Pour le quatrième trimestre fiscal, la société vise un bpa compris entre 2,85 et 2,96 dollars alors que les analystes anticipent un bpa de 3,32 dollars.

La société américaine d'expérience client vise un chiffre d'affaires allant de 2,525 milliards à 2,55 milliards de dollars alors que le consensus prévoit 2,53 milliards de dollars.

Pour l'exercice 2025, Concentrix prévoit un bpa compris entre 11,11 et 11,23 dollars (contre une fourchette comprise entre 11,53 et 11,76 dollars précédemment et un consensus de 11,69 dollars). Le consensus cible un bpa de 11,69 dollars. Le groupe anticipe un chiffre d'affaires compris entre 9,798 milliards à 9,823 milliards de dollars (contre des prévisions antérieures allant de 9,72 milliards à 9,815 milliards de dollars et un consensus de 9,78 milliards de dollars).

AOF - EN SAVOIR PLUS