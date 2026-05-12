Conan O'Brien animera la cérémonie des Oscars pour la troisième fois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Richwine

L'humoriste Conan O'Brien reviendra présenter les Oscars en 2027 pour la troisième année consécutive, a annoncé mardi la chaîne ABC, après que l'ancien animateur de télévision de fin de soirée a reçu des critiques élogieuses et contribué à faire remonter l'audience des Oscars, qui avait atteint son niveau le plus bas depuis le début de la pandémie.

L'audience de la retransmission des Oscars a atteint son plus haut niveau en cinq ans en 2025, avec 19,7 millions de téléspectateurs, lorsque Conan O'Brien a animé la cérémonie pour la première fois. L'audience est tombée à 17,9 millions de téléspectateurs cette année, selon les données d'audience de Nielsen.

ABC a annoncé le retour de Conan O'Brien lors d'une présentation de Walt Disney DIS.N destinée aux annonceurs à New York. Disney détient ABC et Hulu, qui diffusera en streaming la prochaine cérémonie des Oscars en mars.

Âgé de 63 ans, O'Brien, comédien lauréat d'un Emmy Award, est surtout connu pour avoir animé les talk-shows de fin de soirée “Late Night with Conan O’Brien”, “The Tonight Show with Conan O’Brien” et “Conan”. Il anime actuellement l'émission de voyage “Conan O'Brien Must Go” sur HBO Max et le podcast “Conan O'Brien Needs a Friend”.

L'audience des cérémonies de remise de prix est en baisse depuis des années, les téléspectateurs s'étant tournés vers le streaming et les réseaux sociaux. La cérémonie a atteint son niveau le plus bas en 2021 avec environ 9,5 millions de téléspectateurs.

La cérémonie des Oscars sera diffusée sur YouTube GOOGL.O en 2029.