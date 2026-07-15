Conagra réduit de moitié son dividende sous la direction de son nouveau directeur général et prévoit une année difficile à venir

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Conagra Brands CAG.N a réduit mercredi son dividende annuel et revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel, qui sont désormais inférieures aux attentes de Wall Street, après avoir comptabilisé une dépréciation de 2 milliards de dollars, soulignant ainsi la pression croissante exercée par la hausse des coûts et la prudence des consommateurs en matière de dépenses.

L'action du fabricant des "Slim Jim" a chuté d'environ 4 % en pré-ouverture après que la société a enregistré une perte trimestrielle due à une charge exceptionnelle, largement provoquée par une baisse soutenue de son cours et de sa capitalisation boursière.

Dans l’une de ses premières décisions majeures en tant que directeur général, John Brase, qui a succédé à Sean Connolly à la tête de en juin, a déclaré qu’il réajustait le dividende de Conagra, le ramenant de 1,40 dollar à 0,70 dollar par an, afin que l’entreprise réoriente ses fonds vers la redynamisation de ses activités.

« Ce réajustement du dividende nous permet de réorienter de manière proactive l’allocation de notre capital, d’accélérer la progression vers notre objectif d’endettement, de soutenir des investissements essentiels et de renforcer notre flexibilité financière, notamment notre capacité à remodeler notre portefeuille au fil du temps », a déclaré John Brase dans un communiqué.

Cette réduction de 50 % du dividende permettrait à Conagra de dégager plus de 330 millions de dollars de trésorerie, selon les estimations de RBC Capital Markets dans une note publiée avant la publication des résultats.

La hausse des prix du bœuf, conjuguée aux droits de douane sur l’acier et l’aluminium utilisés dans les emballages, continue d’exercer une pression sur les marges de Conagra, qui avait augmenté ses prix l’année dernière pour compenser la hausse des coûts des ingrédients et les droits de douane sur le fer-blanc utilisé dans les emballages.

Le fabricant du ketchup "Hunt's" a indiqué qu’il tablait sur un bénéfice ajusté compris entre 1,40 et 1,50 dollar par action pour l’exercice 2027. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,59 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit également une baisse annuelle de son chiffre d’affaires net organique comprise entre 1 % et 3 %, contre une baisse de 0,4 % au cours de l’exercice 2026, carl’inflation persistante, notamment celle des prix de l’essence, pèse sur le budget des ménages, incitant les consommateurs à se tourner vers des alternatives moins chères de marques de distributeur.

La société a enregistré un chiffre d’affaires net de 2,88 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mai. Les analystes tablaient en moyenne sur 2,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Conagra a annoncé une perte nette trimestrielle de 1,6 milliard de dollars, tandis que, sur une base ajustée, elle a affiché un bénéfice par action de 47 centimes, contre des prévisions de 46 centimes.

L'action de la marque de chocolat chaud "Swiss Miss" a chuté d'environ 18 % depuis le début de l'année.