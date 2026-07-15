Conagra passe en revue ses actifs non stratégiques après avoir réduit son dividende et publié des perspectives moroses

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* Conagra prévoit une augmentation de 14 % de ses dépenses publicitaires annuelles par rapport à l'année précédente

* La société va réexaminer ses activités non stratégiques et faire le point début 2027, a déclaré son directeur général

* Conagra prévoit une baisse de son chiffre d'affaires net organique de 1 à 3 %, contre une baisse de 0,4 % au cours de l'exercice 2026

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 3 à 5 et 11, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 7, ajout des commentaires d'un analyste au paragraphe 14) par Alexander Marrow et Neil J Kanatt

Conagra Brands CAG.N procède actuellement à un réexamen de ses actifs non stratégiques, a annoncé mercredi le fabricant de produits alimentaires emballés, après avoir publié des prévisions de bénéfices en baisse et réduit de moitié son dividende annuel, sous la pression de la hausse des coûts et de la prudence des consommateurs en matière de dépenses.

Les fabricants de produits alimentaires emballés comme Conagra sont sous pression, car les consommateurs, lassés par l’inflation, se tournent vers des marques de distributeur moins chères, tandis que l’adoption rapide des médicaments amaigrissants à base de GLP-1 réoriente l’attention vers des options plus saines. La hausse des coûts des matières premières et des emballages comprime également les marges, obligeant les entreprises à explorer de nouveaux secteurs de croissance ou à se séparer d’actifs non stratégiques.

« Lorsque nous examinons notre portefeuille, nous constatons qu’il est trop vaste et trop complexe depuis trop longtemps », a déclaré le directeur général John Brase, qui a succédé en juin à Sean Connolly, un vétéran de l’entreprise .

M. Brase a déclaré à Reuters qu’il ne renoncerait pas aux trois domaines d’activité de Conagra: les produits surgelés et les en-cas, qui constituent ses principaux moteurs de croissance, ainsi que les produits de première nécessité, sa branche génératrice de trésorerie.

Le directeur général a toutefois précisé que les marques ne jouant pas un rôle stratégique majeur pourraient être cédées et que d’autres pourraient être acquises, même si aucune acquisition « significative » ne serait réalisée tant que le ratio dette/bénéfice de base ne se rapprocherait pas de 3, contre 3,83 au 31 mai.

La société a également enregistré une perte trimestrielle de 1,62 milliard de dollars, comprenant une charge de dépréciation de 2 milliards de dollars liée à la baisse soutenue du cours de son action et de sa capitalisation boursière.

L'action du fabricant de chocolat chaud Swiss Miss a progressé d'environ 1 %. Elle a reculé d'environ 18 % depuis le début de l'année et affiche une baisse d'environ 65 % sur les trois dernières années.

Mercredi, Conagra a réduit de moitié son dividende annuel, le ramenant de 1,40 dollar à 70 cents par action, afin de dégager des liquidités alors que la nouvelle équipe de direction intensifie ses efforts pour relancer l’activité.

RBC Capital Markets, qui avait estimé qu’une réduction de 50 % du dividende permettrait de dégager plus de 330 millions de dollars de trésorerie, a déclaré qu’il s’agissait d’un pas dans la bonne direction, mais qu’il restait encore du chemin à parcourir pour que Conagra regagne la confiance des investisseurs.

«Le premier équilibre à trouver concerne le rapport entre volume et marge», a déclaré M. Brase à Reuters, prévoyant une hausse des prix de l’ordre de 5 % au cours de cet exercice fiscal.

Dans le cadre de ses efforts pour redresser l’entreprise, M. Brase a indiqué qu’il augmenterait les dépenses publicitaires annuelles d’environ 14 %, reconnaissant que la société avait sous-investi dans ses marques.

Il a également indiqué que l’entreprise prendrait «des mesures tarifaires justifiées par l’inflation lorsque cela s’avérera nécessaire».

Le fabricant du ketchup Hunt's a déclaré s'attendre à un bénéfice ajusté compris entre 1,40 et 1,50 dollar par action pour l'exercice 2027. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,59 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.

« L’entreprise devra faire ses preuves en démontrant qu’elle est capable de rétablir ses marges tout en investissant pour stabiliser ses ventes organiques avant que le marché ne lui accorde une grande confiance pour ces mesures », Max Gumport, analyste senior chez BNP Paribas Equity Research, a écrit dans une note adressée à ses clients.

Conagra prévoit une baisse de son chiffre d’affaires net organique annuel comprise entre 1 % et 3 %, contre une baisse de 0,4 % au cours de l’exercice 2026. La société a enregistré au quatrième trimestre un chiffre d’affaires net de 2,88 milliards de dollars, manquant de peu les estimations.