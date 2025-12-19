Conagra maintient ses prévisions annuelles en raison de la faiblesse de la demande et subit une perte de valeur de 968 millions de dollars au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Conagra enregistre une perte trimestrielle en raison d'une charge de dépréciation suite à la baisse du cours de l'action

Les ventes du deuxième trimestre sont conformes aux attentes, le bénéfice ajusté dépasse de peu les estimations

L'entreprise continue de voir les tarifs douaniers peser sur ses coûts annuels à hauteur de 3%

par Neil J Kanatt

Conagra Brands CAG.N a maintenu vendredi ses objectifs annuels de ventes et de bénéfices après un deuxième trimestre en demi-teinte, le fabricant de snacks à base de viande Slim Jim faisant face à une demande inégale pour ses produits de base en raison de la pression sur les dépenses de consommation et d'une concurrence féroce.

Le fabricant de ketchup Hunt's a également enregistré une perte trimestrielle en raison d'une charge de dépréciation sans effet sur la trésorerie de 968 millions de dollars à la suite d'une baisse soutenue du cours de son action. Conagra a perdu près de 40 % de sa valeur marchande au cours des deux dernières années en raison des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, de l'augmentation du coût des ingrédients et de l'atonie de la demande, les consommateurs soucieux de leur budget recherchant des alternatives moins chères.

La préférence changeante des consommateurs pour des options plus saines dans le cadre du mouvement "Make America Healthy Again" de l'administration Trump, et l'adoption accrue de GLP-1 ou de médicaments pour la perte de poids posent des risques supplémentaires pour la demande d'aliments emballés . Ses pairs General Mills GIS.N et Campbell's

CPB.O ont également maintenu leurs prévisions annuelles récemment dans un contexte d'incertitude économique. Les actions de Conagra semblent peu coûteuses car le sentiment dans le secteur reste modéré, a déclaré Nik Modi , analyste chez RBC Capital Markets .

"Nous pensons que les actions seront liées à la preuve d'une reprise soutenue des volumes Les volumes trimestriels ont chuté de 3 %, contre une hausse de 0,4 % il y a un an. Les ventes nettesont chuté de 6,8 % pour atteindre 2,98 milliards de dollars, ce qui est conforme aux attentes.

Conagra a enregistré une perte nette de 663,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre, contre un bénéfice de 284,5 millions de dollars il y a un an. Sur une base ajustée, l'entreprise a affiché un bénéfice par action de 45 cents, dépassant les estimations de 1 cent. Vendredi, la société a également déclaré qu'elle continuait de s'attendre à des ventes nettes annuelles comprises entre une baisse et une hausse de 1 %, et qu'elle prévoyait un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,70 et 1,85 dollar. Conagra a réitéré qu'elle s'attend à un impact annuel de 3% sur le coût des marchandises vendues en raison des droits de douane, en particulier sur l'aluminium utilisé pour les aliments en conserve. L'entreprise prévoit de l'atténuer par des alternatives d'approvisionnement et des actions sur les prix.