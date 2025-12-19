Conagra maintient ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Conagra Brands CAG.N a maintenu sesprévisions de ventes et de bénéfices annuels vendredi, alors que les dépenses de consommation sous pression et la forte concurrence pèsent sur la demande pour ses produits de base tels que les snacks à base de viande Slim Jim et le pop-corn Act II.

La société continue de s'attendre à des ventes nettes annuelles comprises entre une baisse de 1 % et une hausse de 1 %, et prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,70 $ et 1,85 $.

Son chiffre d'affaires trimestriel a chuté de 6,8 % pour atteindre 2,98 milliards de dollars, ce qui correspond à l'estimation moyenne des analystes, selon les données compilées par LSEG.