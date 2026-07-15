Conagra en hausse après avoir annoncé son intention de réexaminer ses actifs non stratégiques et d'augmenter les prix de ses produits surgelés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

15 juillet - ** L' CAG.N , fabricant des Slim Jim et filiale de Conagra Brands, voit son cours grimper de près de 2 % à 14,44 dollars, inversant ainsi les pertes enregistrées avant l'ouverture du marché ** Le directeur général John Brase, qui a rejoint la société en juin dernier, estime que le portefeuille était trop vaste et trop complexe; il ajoute que CAG va réexaminer ses actifs non stratégiques

** La société prévoit de nouvelles mesures tarifaires, notamment dans le secteur des produits surgelés, même si cela risque de peser sur les volumes à court terme – selon un communiqué préparé ** Prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison de la hausse des coûts des matières premières et de la prudence des consommateurs

** Prévoit un BPA ajusté pour l’exercice 2027 compris entre 1,40 et 1,50 dollar, contre des estimations de 1,59 dollar, selon les données de LSEG

** Prévoit une baisse du chiffre d’affaires net organique de 1 % à 3 % pour l’exercice 2027, contre une baisse de 0,4 % pour l’exercice 2026

** Réduit de moitié le dividende à 70 cents par action

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 18 % depuis le début de l’année