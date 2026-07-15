Conagra en baisse après des prévisions annuelles moroses et une réduction du dividende

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** Conagra, le fabricant des « Slim Jim » CAG.N , recule d'environ 5 % à 13,50 dollars en pré-ouverture ** La société prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison de la hausse des coûts des matières premières et de la prudence des consommateurs en matière de dépenses

** La société table sur un BPA ajusté de 1,40 à 1,50 $ pour l’exercice 2027, contre des estimations de 1,59 $ selon les données de LSEG

** La société prévoit une baisse de 1 % à 3 % de son chiffre d’affaires net organique pour l’exercice 2027, contre une baisse de 0,4 % pour l’exercice 2026

** CAG réduit également de moitié son dividende, le ramenant à 70 centimes par action

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé d’environ 18 % depuis le début de l’année