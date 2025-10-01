 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Conagra dépasse les estimations de ventes trimestrielles
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Conagra Brands CAG.N a dépassé les estimations de Wall Street pour ses ventes du premier trimestre mercredi, aidée par une demande résistante pour ses produits de base tels que les snacks à base de viande Slim Jim et le pop-corn Act II, même si l'inflation a pesé sur les dépenses de consommation.

La société a affiché un chiffre d'affaires de 2,63 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

