Conagra dépasse les estimations de ventes trimestrielles

Conagra Brands CAG.N a dépassé les estimations de Wall Street pour ses ventes du premier trimestre mercredi, aidée par une demande résistante pour ses produits de base tels que les snacks à base de viande Slim Jim et le pop-corn Act II, même si l'inflation a pesé sur les dépenses de consommation.

La société a affiché un chiffre d'affaires de 2,63 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.