Conagra Brands en hausse après que les ventes du premier trimestre ont dépassé les estimations grâce à la demande résiliente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er octobre - ** Les actions du fabricant de produits alimentaires emballés Conagra Brands < CAG.N > ont augmenté d'environ 2% à 18,67 $ avant le marché
** Dépasse les estimations de Wall Street pour les ventes et les bénéfices du premier trimestre, grâce à une demande résiliente pour ses produits de base tels que les snacks à base de viande Slim Jim et le popcorn Act II
** Chiffre d'affaires de 2,63 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG
** Bénéfice ajusté de 39 cents pour le 1er trimestre, contre 33 cents estimés par les analystes - selon les données compilées par LSEG
** La société a réaffirmé ses prévisions annuelles
** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 34 % à la dernière clôture
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer