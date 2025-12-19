Conagra Brands en baisse après avoir maintenu ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions de la société de produits alimentaires emballés Conagra Brands CAG.N ont baissé de 2% à 17,36 dollars

** La société maintient ses prévisions alors que la pression sur les dépenses de consommation et la forte concurrence pèsent sur la demande

** CAG a subi une charge de dépréciation de 968 millions de dollars au 2ème trimestre

** Le chiffre d'affaires du T2 a baissé de 6,8% à 2,98 milliards de dollars, en ligne avec l'estimation moyenne des analystes - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~36% depuis le début de l'année