Conagra Brands dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande de produits alimentaires emballés

Conagra Brands CAG.N a dépassé les estimations de Wall Street pour les ventes et les bénéfices du premier trimestre mercredi, le fabricant américain de produits alimentaires emballés ayant bénéficié d'une demande plus forte que prévu pour ses produits de base tels que les snacks à base de viande Slim Jim et le pop-corn Act II.

Les actions ont augmenté d'environ 3 % après que la société a également maintenu ses prévisions annuelles, pariant sur la tendance des consommateurs à choisir de cuisiner à la maison en raison du coût de la vie plus élevé. Les ventes nettes organiques ont baissé de 0,6 %, tandis que les volumes ont diminué de 1,2 %.

Les résultats, que les analystes ont qualifiés de "meilleurs que prévu", interviennent alors que la hausse des prix induite par les tarifs douaniers et l'incertitude macroéconomique constituent une menace pour la demande, tout comme la concurrence des marques de distributeurs moins chères.

"Nous continuons à naviguer dans un environnement difficile, car nous sommes toujours confrontés à une inflation persistante et à des droits de douane, qui ont tous deux dépassé nos prévisions initiales", a déclaré le directeur général Sean Connolly dans un communiqué.

"Dans ce contexte, le sentiment des consommateurs reste faible et nous constatons toujours un comportement de recherche de valeur

Conagra s'attend à une augmentation globale de l'ordre de 7 % pour le coût des marchandises vendues, y compris un impact de 3 % des tarifs douaniers, par rapport à sa prévision précédente d'une augmentation globale d'environ 7 %.

Les conserves de Conagra, telles que les tomates Hunt, ont été touchées par les droits de douane sur le fer-blanc. Le cacao, un ingrédient important pour les produits de boulangerie Duncan Hines de l'entreprise, est confronté à l'inflation en raison des pénuries d'approvisionnement et des tarifs douaniers.

L'entreprise prévoit d'en atténuer l'impact grâce à des initiatives de réduction des coûts, à des alternatives d'approvisionnement et à des actions sur les prix, entre autres.

M. Connolly a déclaré dans une interview que l'entreprise avait été très prudente dans la manière dont elle augmentait ses prix, se retenant par exemple de le faire pour les repas surgelés, pour lesquels elle essayait d'augmenter les volumes.

"Mais dans notre secteur des produits de base, qui comprend nos conserves, nous avons subi une hausse importante des coûts en raison des droits de douane sur le fer-blanc", a déclaré M. Connolly. "Nous prendrons des mesures tarifaires pour compenser cette hausse au cours de la seconde moitié de l'année fiscale

M. Connolly a ajouté que les consommateurs s'adaptent généralement à de nouveaux prix plus élevés en l'espace d'un an et que "les achats reviennent à la normale"

La société a également prévenu que les stocks plus coûteux induits par les tarifs douaniers pèseraient sur les marges d'exploitation du trimestre en cours. La marge brute a chuté de 212 points de base à 24,3 % au premier trimestre.

Le revenu trimestriel de Conagra a chuté de 5,8% à 2,63 milliards de dollars pour le trimestre clos le 24 août, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son bénéfice trimestriel ajusté de 39 cents par action a dépassé les attentes de 33 cents.