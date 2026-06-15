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Comtech en hausse après la cession de certaines activités liées aux satellites pour un montant de 157,5 millions de dollars
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 14:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** Les actions du fabricant d'équipements de communication Comtech Telecommunications CMTL.O ont progressé de 12,2 % pour atteindre 5,42 $ avant l'ouverture du marché

** La société a accepté de céder la majeure partie de ses activités de communications par satellite et spatiales à Gilat Satellite Networks GILT.TA dans le cadre d'une transaction de 157,5 millions de dollars, dont 10 millions seront versés lundi

** CMTL prévoit un produit net en espèces compris entre 143 et 145 millions de dollars et des économies annuelles de 11 à 13 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires de CMTL au troisième trimestre fiscal a reculé de 16 % en glissement annuel à 106 millions de dollars, pénalisé par la baisse des ventes dans le segment des satellites

** À la clôture d'hier, l'action a perdu environ 9 % depuis le début de l'année

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