Comstock s'effondre après le lancement de l'offre d'actions

28 janvier -
** Les actions de la société d'énergie propre Comstock Inc.
LODE.A ont chuté de 15 % à 3 $ après la clôture du marché,
suite à l'annonce d'une augmentation de capital prévue
** La société basée à Virginia City, au Nevada, lance une offre d'actions (); le montant de l'opération n'a pas été divulgué
La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les dépenses d'investissement de son activité métaux, le reste étant destiné aux besoins généraux de l'entreprise
** Titan Partners est l'unique teneur de livre
** Avec environ 51,4 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 180 millions de dollars
** Les actions ont terminé en baisse de 1,9 % à 3,53 $ ce mercredi. L'action a baissé de 6% en début d'année après une chute de 53% en 2025 ** Deux analystes
