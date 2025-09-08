 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 697,30
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Computershare lance une activité d'engagement en matière d'investissement et recrute une cadre pour l'Amérique du Nord
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 11:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Computershare CPU.AX lance une activité d'engagement des investisseurs et a embauché une cadre de JPMorgan Chase JPM.N à un moment où les équipes de direction des entreprises recherchent davantage de conseils sur la façon de gérer les relations avec les actionnaires, y compris des demandes d'amélioration, a déclaré la société mondiale de services financiers.

La nouvelle activité d'engagement des investisseurs de Computershare comprendra la fourniture d'informations sur les acheteurs et les vendeurs d'actions et de titres de créance d'une société cliente, ainsi que les relations avec les investisseurs et les services de Georgeson Advisory, qui offre des conseils stratégiques aux conseils d'administration et aux équipes de gouvernance, a déclaré la société. Il sera dirigé par Kirsten van Rooijen et intégrera des services provenant des récentes acquisitions de CMi2i et d'ingage par Computershare.

Ses services consisteront notamment à aider les entreprises à détecter si un activiste s'intéresse à leurs actions, à aligner la stratégie de l'entreprise sur les attentes des investisseurs et à offrir des conseils en temps de crise, par exemple en cas de conflit au sein du conseil d'administration.

Aaron Bertinetti, qui a travaillé auparavant chez JPMorgan et chez Glass, Lewis, une société de conseil en matière de procurations, a rejoint la société pour diriger la nouvelle activité en Amérique du Nord.

Chez JPMorgan Chase, il était directeur général des relations avec les investisseurs et responsable de l'ESG. Chez Glass, Lewis, il a dirigé la recherche mondiale et les services de conseil aux entreprises, ainsi que l'équipe chargée des fusions et acquisitions et de l'activisme.

Selon les analystes, la demande de ces services augmente au sein des entreprises, car de plus en plus d'actionnaires souhaitent que les équipes de direction soient plus performantes et font pression pour obtenir des changements pouvant aller jusqu'au remplacement des administrateurs, voire à la vente de l'entreprise.

Valeurs associées

COMPUTERSHARE
20,600 EUR Tradegate 0,00%
JPMORGAN CHASE
294,650 USD NYSE -3,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 08.09.2025 11:40 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,36% pour le Nasdaq .IXIC : * ROBINHOOD

  • VICAT : La situation technique est plutôt incertaine
    VICAT : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 08.09.2025 11:23 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Logo de la banque Crédit Agricole à Paris
    Crédit Agricole va payer une amende de 88,2 millions d'euros pour solder un litige fiscal lié aux dividendes
    information fournie par Reuters 08.09.2025 11:21 

    PARIS (Reuters) -Le tribunal judiciaire de Paris a validé lundi matin lors d'une audience publique une amende de 88,2 millions d'euros proposée par le procureur de la République à l'encontre de Crédit Agricole SA pour solder un litige fiscal lié aux dividendes. ... Lire la suite

  • MANITOU : La tendance baissière peut reprendre
    MANITOU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 08.09.2025 11:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank