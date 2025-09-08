Computershare lance une activité d'engagement en matière d'investissement et recrute une cadre pour l'Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

Computershare CPU.AX lance une activité d'engagement des investisseurs et a embauché une cadre de JPMorgan Chase JPM.N à un moment où les équipes de direction des entreprises recherchent davantage de conseils sur la façon de gérer les relations avec les actionnaires, y compris des demandes d'amélioration, a déclaré la société mondiale de services financiers.

La nouvelle activité d'engagement des investisseurs de Computershare comprendra la fourniture d'informations sur les acheteurs et les vendeurs d'actions et de titres de créance d'une société cliente, ainsi que les relations avec les investisseurs et les services de Georgeson Advisory, qui offre des conseils stratégiques aux conseils d'administration et aux équipes de gouvernance, a déclaré la société. Il sera dirigé par Kirsten van Rooijen et intégrera des services provenant des récentes acquisitions de CMi2i et d'ingage par Computershare.

Ses services consisteront notamment à aider les entreprises à détecter si un activiste s'intéresse à leurs actions, à aligner la stratégie de l'entreprise sur les attentes des investisseurs et à offrir des conseils en temps de crise, par exemple en cas de conflit au sein du conseil d'administration.

Aaron Bertinetti, qui a travaillé auparavant chez JPMorgan et chez Glass, Lewis, une société de conseil en matière de procurations, a rejoint la société pour diriger la nouvelle activité en Amérique du Nord.

Chez JPMorgan Chase, il était directeur général des relations avec les investisseurs et responsable de l'ESG. Chez Glass, Lewis, il a dirigé la recherche mondiale et les services de conseil aux entreprises, ainsi que l'équipe chargée des fusions et acquisitions et de l'activisme.

Selon les analystes, la demande de ces services augmente au sein des entreprises, car de plus en plus d'actionnaires souhaitent que les équipes de direction soient plus performantes et font pression pour obtenir des changements pouvant aller jusqu'au remplacement des administrateurs, voire à la vente de l'entreprise.