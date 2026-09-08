Computacenter délaissé après une publication contrastée

(Zonebourse.com) - Computacenter recule de 1,9% à 5 500 GBX à Londres, à la suite d'une publication semestrielle contrastée, avec un bénéfice et un dividende sous les attentes, mais une activité meilleure que prévu, permettant au groupe de services informatiques d'afficher sa confiance pour l'ensemble de 2026.

Le groupe britannique a vu son bénéfice avant impôt (PBT) ajusté bondir de 87% à 152,4 MGBP au 1er semestre 2026, un chiffre toutefois inférieur de 4% à un consensus de 158,9 MGBP, ce que Stifel explique par des coûts d'efficience intervenus plus tôt que prévu et qui ont pénalisé la contribution de l'Allemagne.

En revanche, le chiffre d'affaires, en progression de 71,6% à 6,85 MdsGBP, a dépassé de 17% le consensus et la marge brute, que le broker allemand considère comme un meilleur indicateur de la progression de l'activité, a augmenté de 30,5% à 657,9 MGBP, soit 3% de plus que prévu par les analystes.

Stifel pointe aussi une progression vigoureuse du carnet de commandes, qui a plus que quadruplé ( 323%) sur un an pour atteindre un niveau record de 9,3 MdsGBP à fin juin 2026, "porté par une forte prise de commandes de Technology Sourcing en Amérique du Nord et au Royaume-Uni", selon Computacenter.

"L'Amérique du Nord a de nouveau signé la meilleure performance, avec un bénéfice d'exploitation plus que doublé et la région représentant désormais plus de 60% du bénéfice d'exploitation ajusté du groupe, porté par notre croissance avec des clients hyperscale, néocloud et entreprises", souligne son CEO, Mike Norris.

"Il a également été encourageant de constater une accélération de notre activité au Royaume-Uni, tandis que la performance sous-jacente en Allemagne s'est montrée solide", ajoute le dirigeant, qui pointe aussi les acquisitions d'AgreeYa et de GAI, ainsi que l'entrée récente du titre dans le FTSE 100 en juin.

Déclarant "continuer d'appliquer un cadre d'allocation de capital discipliné", le groupe fait part d'un dividende semestriel en augmentation de 14,8% à 27,1 GBX par action, un niveau toutefois inférieur de 11% au consensus, qui était de 30,5 GBX, selon Stifel.

Fort de son carnet de commandes et revendiquant également un début de second semestre solide, Computacenter indique prévoir désormais un PBT ajusté pour l'année 2026 "nettement supérieur aux attentes actuelles du marché et qui ne sera pas inférieur à 380 MGBP".

"Computacenter se négocie à un ratio cours/bénéfice (PER) estimé à environ 22 fois pour 2026, sur la base du nouveau plancher de PBT de 380 MGBP, et évolue à des niveaux proches de ses récents sommets", note Stifel qui reste toutefois à "achat" sur le titre avec un objectif de cours de 5235 GBX.

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