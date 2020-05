Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de GAUSSIN du 27 mai 2020





GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce que l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de la société du 27 mai 2020 n'a pas pu se tenir sur première convocation, le quorum requis n'ayant pas été atteint.



Le conseil d'administration convoquera prochainement une nouvelle Assemblée Générale avec le même ordre du jour. La date sera communiquée une fois que celle-ci aura été arrêtée.



Les formulaires uniques de vote et de procuration adressés à la société pour l'assemblée générale à l'occasion de la première convocation resteront valables lors de la deuxième convocation.



Les actionnaires sont néanmoins invités à transmettre à la société une nouvelle attestation de participation (incluant la mention du nombre d'actions détenues par l'actionnaire) délivrée par l'établissement bancaire qui détient leur compte.



Tous les documents relatifs à cette assemblée générale restent consultables et/ou téléchargeables sur le site internet de la société www.gaussin.com.







