Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte de Claranova du 17 décembre 2020

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Claranova s'est tenue sur première convocation le jeudi 17 décembre 2020 à 15h à huis clos, au siège social de la Société.



Le nombre d'actions détenues par les 1 717 actionnaires représentés était de 9 993 850 actions, soit un taux de participation de 25,40 %.



Toutes les résolutions présentées à l'Assemblée à titre ordinaire et extraordinaire ont été adoptées, à l'exception de la 22ème résolution pour laquelle le Conseil d'administration avait recommandé de voter contre.



Pierre Cesarini, CEO, groupe Claranova : « Je remercie l'ensemble de nos actionnaires pour leur mobilisation et leur confiance renouvelée lors de cette Assemblée Générale qui s'est tenue dans des conditions exceptionnelles en raison du contexte sanitaire. Celle-ci clôture une année 2020 atypique au cours de laquelle le Groupe a démontré sa solidité et sa résilience. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour poursuivre notre développement et notre ambition d'atteindre d'ici 2023 les 700 M€ de chiffre d'affaires pour une rentabilité opérationnelle supérieure à 10%(1) reste intacte. »



(1) En termes de ROC normalisé.