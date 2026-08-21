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Comprendre les valeurs de référence d’une SCPI
information fournie par Swiss Life AM FR 21/08/2026 à 10:17
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Investir dans une SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), c'est accéder à l'immobilier au travers d'un placement collectif géré par des professionnels. Pour mieux comprendre le prix de ses parts et suivre l'évolution de son patrimoine, il est essentiel de connaître et de comprendre quelques indicateurs de référence publiés par les sociétés de gestion.

Pour aider les investisseurs à analyser une SCPI, plusieurs valeurs de référence sont publiées dans ses bulletins d'information. Encadrées par la réglementation et publiées sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF), elles permettent de mieux comprendre la valorisation du patrimoine et la logique de fixation du prix des parts. Voici les principales notions à maîtriser.

Le prix de souscription
C'est le montant payé par l'investisseur pour acquérir une part de SCPI. Il est fixé par la société de gestion, sur la base notamment d'une évaluation annuelle indépendante du patrimoine immobilier. Pour les SCPI à capital variable, il doit rester dans une fourchette réglementaire de ± 10% autour de la valeur de reconstitution.
👉 Il s'agit du prix d'achat de la part. Sa comparaison avec la valeur de reconstitution permet d'apprécier sa cohérence.

La valeur de reconstitution
La valeur de reconstitution estime le coût qu'il faudrait supporter pour reconstituer aujourd'hui le patrimoine de la SCPI à l'identique. Elle intègre la valeur des immeubles, la trésorerie ainsi que les frais liés aux acquisitions, tels que les droits de mutation ou certaines commissions.
👉 C'est l'indicateur de référence qui permet d'apprécier si le prix de souscription d'une part est cohérent avec la valeur estimée du patrimoine.

La valeur de réalisation
La valeur de réalisation correspond à la valeur estimée du patrimoine de la SCPI à un instant donné. Elle repose principalement sur la valeur de marché des immeubles détenus, complétée par les autres actifs de la SCPI, comme la trésorerie disponible, et tient compte des éventuelles dettes.
👉 Elle donne une estimation de la valeur du patrimoine à un instant donné, sans prendre en compte les frais qui seraient nécessaires pour le reconstituer à l'identique.

La valeur de retrait
La valeur de retrait correspond au montant qu'un associé peut percevoir lorsqu'il cède ses parts. Elle est généralement égale au prix de souscription diminué de la commission de souscription et des éventuels frais applicables.
👉 Elle permet d'estimer le montant susceptible d'être récupéré lors de la sortie de l'investissement.

Pourquoi ces valeurs sont-elles importantes ?
La lecture croisée de ces différentes valeurs apporte un éclairage complémentaire sur la valorisation d'une SCPI :
Comparer le prix de souscription à la valeur de reconstitution permet d'apprécier la cohérence du prix de la part ;
L'évolution des valeurs de réalisation et de reconstitution permet de suivre celle du patrimoine dans le temps ;
La valeur de retrait aide à mieux comprendre les conditions de sortie de l'investissement.
👉 Ensemble, ces indicateurs offrent des repères utiles pour analyser une SCPI, au-delà du seul rendement affiché. Les comprendre permet de mieux appréhender la valorisation d'une SCPI et son évolution dans le temps.

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