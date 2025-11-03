 Aller au contenu principal
CompoSecure, soutenu par David Cote, ferait une offre de 5 milliards de dollars pour Husky Technologies, selon le WSJ
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte et des détails des paragraphes 2 à 8)

La société Fintech CompoSecure

CMPO.N , soutenue par l'ancien directeur général d'Honeywell David Cote, est prête à acheter Husky Technologies à Platinum Equity pour environ 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté le Wall Street Journal lundi.

L'opération Husky sera en partie financée par un PIPE (investissement privé dans des actions publiques) d'environ 2 milliards de dollars, qui devrait être proposé à 18,50 dollars par action ordinaire de CompoSecure,a ajouté le journal, citant des personnes au fait de l'affaire.

Fondée en 1953, Husky fournit des systèmes de moulage par injection et des services à l'industrie du plastique, avec plus de 4 300 employés répartis sur 35 sites dans le monde, selon son site web. Platinum a racheté Husky à Berkshire Partners et Omers Private Equity pour environ 4 milliards de dollars en 2018.

L'entreprise Fintech CompoSecure, fondée en 2000, est un fabricant de cartes en métal. Elle dessert plus de 150 programmes de cartes de paiement.

L'année dernière, une société d'investissement dirigée par David Cote et Tom Knott, ancien cadre de Goldman Sachs, a acquis une participation majoritaire dans CompoSecure , David Cote devenant président exécutif après la conclusion de l'opération.

Le family office de David Cote détient déjà environ 1,1 milliard de dollars investis dans CompoSecure qui seront intégrés dans l'opération, et Platinum reconduira environ 1 milliard de dollars pour conserver un peu moins de 20 % des parts de l'entreprise combinée,selon le rapport.

CompoSecure, Husky Technologies et Platinum Equity n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

