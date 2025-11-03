CompoSecure s'apprête à dévoiler un accord de 5 milliards de dollars pour Husky Technologies, selon le WSJ

La société de technologie financière CompoSecure CMPO.N , soutenue par David Cote, est sur le point d'acquérir Husky Technologies, un fournisseur de matériel de moulage par injection, auprès de Platinum Equity pour environ 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.