CompoSecure s'apprête à dévoiler un accord de 5 milliards de dollars pour Husky Technologies, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société de technologie financière CompoSecure CMPO.N , soutenue par David Cote, est sur le point d'acquérir Husky Technologies, un fournisseur de matériel de moulage par injection, auprès de Platinum Equity pour environ 5 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer