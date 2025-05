Compass: résultats sans surprise au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 12:05









(CercleFinance.com) - Compass Group, le numéro un mondial de la restauration collective, a présenté mercredi des résultats sans surprise au titre de son premier semestre et maintenu dans la foulée ses objectifs annuels.



Le groupe britannique a fait état ce matin d'une croissance organique de 8,5% sur les six mois clos fin mars, premier semestre de son exercice décalé 2024/2025, conformément aux prévisions des analystes.



La croissance pour l'ensemble de l'exercice se situera au-dessus de 7,5%, a-t-il ajouté, tandis que sa marge opérationnelle devrait continuer de progresser.



Sur le premier semestre, sa marge d'exploitation s'est améliorée à 7,2% contre 7,1% un an plus tôt, là encore en ligne avec les estimations du consensus.



S'agissant de l'environnement incertain du moment, Compass assure disposer de la 'flexibilité' nécessaire lui permettant d'amortir les difficultés économiques qui pourraient être amenées à se matérialiser.



Le titre Compass reculait de 1% dans le sillage de cette publication, à comparer avec un repli de 0,1% au même moment pour l'indice FTSE 100.





Valeurs associées COMPASS GROUP 2 602,500 GBX LSE -0,13%