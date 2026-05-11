Compass relève son objectif de profit annuel, le titre monte
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 09:34
En données sous-jacentes, le géant des services de restauration collective a dévoilé une croissance de 12% (à changes constants) de son BPA, à 72,8 cents, ainsi que de son profit opérationnel à 1,84 MdUSD, impliquant une marge améliorée de 20 points de base à 7,4%.
À 25 MdsUSD, le chiffre d'affaires semestriel du groupe britannique s'est accru de 9% hors effets de change, dont une croissance organique de 7,2%, avec une rétention des clients de 96%. Ses gains de nouvelles affaires ont augmenté de 14% à 4,1 MdsUSD.
"Des acquisitions récentes, dont Vermaat aux Pays-Bas et Pro Care Management en Allemagne, renforcent encore notre plateforme européenne, soutenant une croissance durable et à long terme", met en avant son chief executive Dominic Blakemore.
"Par le déploiement des données, des technologies et de l'IA, nous opérons de manière plus efficace et constante à grande échelle, améliorant la prise de décision et l'exécution à l'échelle de l'entreprise", poursuit le dirigeant.
Aussi, Compass relève son objectif de croissance du profit opérationnel sous-jacent pour l'ensemble de 2025-2026 à plus de 11% hors effets de change (au lieu d'environ 10%), pour une croissance organique des revenus attendue autour de 7%.
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