Compass en repli après la publication des chiffres du premier trimestre et des prévisions 2026
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 10:15
Le groupe a réalisé un trimestre supplémentaire de croissance constante, avec une augmentation du chiffre d'affaires organique de 7,3 % au premier trimestre.
Jefferies souligne le bon début d'année, avec une croissance organique de 7,3 %, globalement conforme aux attentes (consensus de 7,1 % et prévision de Jefferies de 7,2 %).
Compass a réalisé de solides performances dans les deux régions et tous les secteurs, le Sport & Loisirs (S&L) et le Business & Industrie (B&I) qui restent les secteurs à la croissance la plus rapide. B&I a connu une croissance organique à deux chiffres en Amérique du Nord.
Jefferies estime que la forte croissance du secteur B&I devrait être rassurante, compte tenu des inquiétudes persistantes.
La croissance nette des nouvelles activités s'est située dans la fourchette de 4 à 5 %.
La direction réaffirme les prévisions 2026 et continue d'espérer une croissance sous-jacente du bénéfice d'exploitation d'environ 10 % (monnaie constante), portée par une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 7 %, une croissance des bénéfices d'environ 2 % grâce aux fusions et acquisitions et une progression continue des marges.
"Compte tenu de ces perspectives inchangées et des attentes actuelles du marché, nous n'anticipons pas d'ajustements significatifs du consensus pour 2026" indique Oddo BHF.
"Compte tenu de la récente sous-performance du cours de l'action, nous anticipons une réaction positive du titre" rajiute le bureau d'analyse.
Valeurs associées
|2 145,000 GBX
|LSE
|-3,47%
A lire aussi
-
La dépression Leonardo, septième tempête depuis le début de l'année, a frappé mercredi la péninsule ibérique avec des précipitations de plus de 40 cm, faisant un mort au Portugal et entraînant l'évacuation de milliers de personnes, ainsi que la paralysie du trafic ... Lire la suite
-
Le groupe danois Vestas, premier fabricant européen d'éoliennes, a enregistré le chiffre d'affaires "le plus élevé de son histoire" et un bénéfice net qui a grimpé de 55% en 2025 grâce à un carnet de commandes très rempli, selon son rapport annuel publié jeudi. ... Lire la suite
-
"Très fatigué" mais heureux, le Français Tom Félix, acquitté mardi au terme de son procès en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, a atterri jeudi matin à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, après plus de 900 jours de détention et la menace d'une ... Lire la suite
-
La Chine a exclu de participer à des discussions sur l'arme suprême et l'Otan a appelé à la retenue jeudi, alors que le dernier traité de désarmement nucléaire liant Etats-Unis et Russie vient d'expirer, ravivant les craintes de prolifération. "Les capacités nucléaires ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer