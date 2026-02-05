 Aller au contenu principal
Compass en repli après la publication des chiffres du premier trimestre et des prévisions 2026
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 10:15

Compass, leader mondial des services alimentaires, annonce ses résultats du premier trimestre pour la période clos le 31 décembre 2025. Suite à cette publication le titre perd près de 2,3%.

Le groupe a réalisé un trimestre supplémentaire de croissance constante, avec une augmentation du chiffre d'affaires organique de 7,3 % au premier trimestre.

Jefferies souligne le bon début d'année, avec une croissance organique de 7,3 %, globalement conforme aux attentes (consensus de 7,1 % et prévision de Jefferies de 7,2 %).

Compass a réalisé de solides performances dans les deux régions et tous les secteurs, le Sport & Loisirs (S&L) et le Business & Industrie (B&I) qui restent les secteurs à la croissance la plus rapide. B&I a connu une croissance organique à deux chiffres en Amérique du Nord.

Jefferies estime que la forte croissance du secteur B&I devrait être rassurante, compte tenu des inquiétudes persistantes.

La croissance nette des nouvelles activités s'est située dans la fourchette de 4 à 5 %.

La direction réaffirme les prévisions 2026 et continue d'espérer une croissance sous-jacente du bénéfice d'exploitation d'environ 10 % (monnaie constante), portée par une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 7 %, une croissance des bénéfices d'environ 2 % grâce aux fusions et acquisitions et une progression continue des marges.

"Compte tenu de ces perspectives inchangées et des attentes actuelles du marché, nous n'anticipons pas d'ajustements significatifs du consensus pour 2026" indique Oddo BHF.

"Compte tenu de la récente sous-performance du cours de l'action, nous anticipons une réaction positive du titre" rajiute le bureau d'analyse.

