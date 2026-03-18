Compass abandonne volontairement les poursuites contre Zillow concernant les annonces immobilières

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Compass COMP.N , le plus grand courtier américain en immobilier résidentiel, a volontairement renoncé à son action en justice accusant Zillow ZG.O , le plus grand portail américain d'immobilier en ligne, de violer le droit de la concurrence en restreignant les listes de nouvelles maisons.

Un avis de rejet sans préjudice a été déposé mercredi au tribunal fédéral de Manhattan. L'avis n'indique pas le motif du rejet.