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Compass abandonne volontairement les poursuites contre Zillow concernant les annonces immobilières
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 19:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Compass COMP.N , le plus grand courtier américain en immobilier résidentiel, a volontairement renoncé à son action en justice accusant Zillow ZG.O , le plus grand portail américain d'immobilier en ligne, de violer le droit de la concurrence en restreignant les listes de nouvelles maisons.

Un avis de rejet sans préjudice a été déposé mercredi au tribunal fédéral de Manhattan. L'avis n'indique pas le motif du rejet.

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