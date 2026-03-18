Compass abandonne les poursuites contre Zillow après la fin de l'interdiction de Zillow

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le commentaire de Compass, l'annonce de Zillow, le cours des actions, paragraphes 2-6)

Compass COMP.N , le plus grand courtier américain en immobilier résidentiel, a abandonné mercredi son action en justice accusant Zillow ZG.O d'avoir violé la loi concurrence en limitant les inscriptions de nouvelles maisons. Zillow, le plus grand portail immobilier en ligne des États-Unis, était accusé de refuser illégalement de répertorier les maisons que les courtiers avaient commercialisées à titre privé pendant plus d'un jour ouvrable, et de conspirer avec Redfin RKT.N pour maintenir les maisons hors de cette plateforme. Compass a qualifié le comportement de Zillow d'"interdiction de Zillow".

Mardi, Zillow a lancé Zillow Preview, qui, selon ses dires, mettrait en évidence les annonces de logements pré-commercialisés en les rendant publiquement visibles sur Zillow et Trulia, un autre portail qu'elle exploite.

Selon Compass, la décision de Zillow donnera aux propriétaires une plus grande liberté pour décider quand, où et comment commercialiser leurs maisons, et aux courtiers la possibilité de servir leurs clients sans craindre d'être bannis de la plateforme de Zillow.

Zillow et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Dans l'après-midi, les actions de Zillow étaient en hausse de 1,4 %, tandis que celles de Compass étaient en baisse de 4,4 %.