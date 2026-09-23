Comparer des assurances avec Muse de Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Alors que les investisseurs évaluaient Muse, Michael Zaremski, analyste chez BMO, a tenté d'utiliser l'assistant personnel basé sur l'intelligence artificielle de Meta Platforms META.O pour comparer des offres d'assurance

** En résumé, Muse lui a presque permis d’économiser environ 800 $ sur son assurance auto, « mais c’est là que les problèmes et les erreurs sont apparus »

** M. Zaremski a fourni à Muse des informations, notamment ses conditions générales actuelles, y compris les tarifs de ses assurances habitation, automobile et responsabilité civile complémentaire, ainsi que des photos de son toit

** L'expérience s'est avérée meilleure qu'avec ChatGPT, mais a nécessité autant de temps que la souscription d'une assurance par l'intermédiaire d'un courtier, selon l'analyste, qui a déclaré n'avoir reçu aucune offre satisfaisante de la part de GEICO, détenue par Berkshire Hathaway BRKa.N , ni de Progressive PGR.N après 22 minutes

** Bien que les devis de GEICO semblaient permettre de réaliser des économies, des dysfonctionnements du système l'ont empêché d'aller plus loin

** Muse a trouvé une offre de Progressive similaire à la police actuelle de Zaremski, avec une économie d’environ 800 $. Mais lorsqu’il « a essayé de finaliser sa souscription, le système indiquait que le tarif ne s’appliquait que si j’ajoutais une assurance habitation », et le système de Progressive ne permettait pas à Muse d’ajuster le montant de la couverture au coût de remplacement nécessaire pour son logement

** Mercredi, l'action Meta a progressé d'environ 1,5 % à 747,39 dollars, par rapport à son plus haut niveau précédent de 763,90 dollars

** L'action Progressive reculait de 1,3 %, en passe d'enregistrer sa sixième séance de baisse consécutive. L'action Berkshire progressait de 0,7 %