Compagnies aériennes : UBS mise sur Lufthansa et Ryanair

La banque helvète confirme ses conseils sur les principales compagnies aériennes européennes suivies, à savoir "achat" sur Lufthansa, Ryanair, Wizz Air et Jet2, "neutre" sur Air France-KLM et easyJet, et "vente" sur IAG.

Dans une note publiée ce matin, le bureau d'études met en avant la modération de l'offre en Europe. Au quatrième trimestre, la croissance des capacités est désormais attendue à 4,1% sur le long-courrier (vs 4,4% précédemment) et à 2,3% sur le court-courrier (vs 2,8% précédemment).

UBS souligne également que "le court-courrier s'est consolidé depuis 2020", un environnement dans lequel Ryanair conserve une position dominante avec 18,8% des capacités sur les neuf premiers mois de 2026, devant Lufthansa à 11,4% et easyJet à 10%.

Les dynamiques restent toutefois contrastées selon les compagnies. Wizz Air affiche une croissance de capacités court-courrier de 9,5%, contre 4,3% pour Ryanair, 2,2% pour Lufthansa et 1,4% pour easyJet. Sur le long-courrier, Air France-KLM reste le premier contributeur avec 11,4% des capacités et une croissance de 2,8%, devant IAG à 9,9% ( 0,4%) et Lufthansa à 8,1% ( 0,4%).

La situation au Moyen-Orient reste parallèlement un point de vigilance. UBS observe que la région "continue de connaître une contraction de ses capacités", avec une baisse de 6,6% en septembre et de 4,6% attendue en octobre. Cette contraction intervient alors que les compagnies doivent également composer avec la forte remontée du carburant : le prix du kérosène a plus que doublé depuis le début de l'année.

Enfin, Jet2 se distingue par une exposition géographique particulièrement stable : le Royaume-Uni représente toujours 50% de ses capacités prévues pour l'exercice 2026-2027 et l'Espagne 24%.

Dans l'ensemble, UBS évoque un secteur dans lequel la croissance de l'offre ralentit, mais avec des compagnies aux profils très différenciés.