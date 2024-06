Compagnies aériennes: l'Iata relève ses prévisions de bénéfices pour 2024

"Dans un monde où les incertitudes sont nombreuses et croissantes, les compagnies aériennes continuent de renforcer leur rentabilité", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'Iata. "Le bénéfice net global attendu de 30,5 milliards de dollars en 2024 est une grande réussite compte tenu des récentes pertes liées à la pandémie. Avec un nombre record de cinq milliards de voyageurs aériens attendus en 2024, le besoin humain de voler n'a jamais été aussi fort".

(AOF) - L'Iata (Association du transport aérien international) a annoncé des projections de rentabilité renforcées pour les compagnies aériennes en 2024 par rapport à ses prévisions de juin et décembre 2023. Les bénéfices nets du secteur devraient atteindre 30,5 milliards de dollars en 2024 (soit une marge bénéficiaire nette de 3,1 %), contre 27,4 milliards de dollars en 2023 (marge bénéficiaire nette de 3,0 %) et 25,7 milliards attendus (marge bénéficiaire nette de 2,7 %).

