Compagnie Lebon : le bénéfice semestriel dopé par la cession de Madeleine Premier

La société familiale spécialisée dans l'hôtellerie, l'immobilier et le capital investissement a enregistré un résultat net part du groupe de 8,6 millions d'euros au premier semestre 2026, contre 3,8 millions d'euros un an plus tôt, porté essentiellement par la plus-value de 8,1 millions d'euros réalisée sur la cession de sa participation dans Madeleine Premier. Le chiffre d'affaires recule légèrement de 3%, à 40,7 millions d'euros, sous l'effet de changements de périmètre.

Dans l'hôtellerie, le résultat récurrent reste stable à 3,8 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires progresse de 6% à périmètre comparable.

Le thermalisme affiche en revanche une perte de 1,8 million d'euros, pénalisé par une baisse de fréquentation des stations historiques. L'activité d'investissement sur fonds propres enregistre également une perte de 0,7 million d'euros, faute de revalorisations significatives du portefeuille.

L'actif net réévalué (ANR) ressort à 305 millions d'euros fin juin, en baisse de 2,3% par rapport à fin 2025 après distribution de dividendes. Par action, il atteint 260 euros, soit 272 euros en réintégrant le dividende exceptionnel, en hausse de 1,5% sur six mois.

Pour la suite de l'exercice, le groupe anticipe une dynamique favorable dans l'hôtellerie, mais prévoit une contribution déficitaire du thermalisme sur l'ensemble de l'année. Compagnie Lebon entend concentrer ses efforts sur l'amélioration de sa rentabilité récurrente, le développement de ses activités de gestion pour compte de tiers et la valorisation de ses actifs.