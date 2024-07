Compagnie des Alpes: un troisième trimestre pénalisé par la météo pluvieuse

Une statue au Parc Astérix, à Plailly. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La Compagnie des Alpes a annoncé mardi un chiffre d'affaires quasi stable à 215,2 millions d'euros (-0,3%) au troisième trimestre de son exercice décalé, les parcs de loisirs ayant pâti d'une météo défavorable.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le groupe qui possède plusieurs attractions dans la capitale et en région parisienne (Musée Grévin, Parc Astérix, France miniature) a vu ses ventes progresser de 9,2% par rapport à la même période en 2023, à 975,7 millions d'euros, selon un communiqué.

La Compagnie des Alpes, "estime que son objectif d’EBO (excédent brut opérationnel) annuel attendu autour de 350 millions d'euros reste, à date, atteignable, sous réserve que le reste de la saison, notamment les mois d’août et de septembre, se déroule dans des conditions d’exploitation normales, et que l’impact des Jeux olympiques de Paris 2024 ne soit pas plus fort que ce qu’il semble être à date".

L'impact des Jeux olympiques "s’est jusqu’à présent matérialisé par un évitement progressif de Paris depuis quelques semaines, à la fois par les résidents et par les touristes traditionnels, phénomène également observé par d’autres professionnels", précise le groupe.

L'activité de parcs de loisirs du groupe baisse de 1,9% au troisième trimestre à 160,8 millions d'euros, plombée par de "très mauvaises conditions météorologiques", selon la Compagnie des Alpes qui souligne également l'impact des deux week-end d'élections en France les 9 et 30 juin.

Sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires de la division parcs de loisirs s’élève à 328,5 millions d'euros (+4,7%), porté "par une augmentation de la dépense moyenne par visiteur de plus de 4%, le nombre de visiteurs n’étant qu’en très légère hausse (+0,6%)".

Au troisième trimestre le chiffre d'affaires des domaines skiables et activités d'extérieur a progressé de 2,1% à 45,5 millions d'euros, pénalisé par "le positionnement du week-end de Pâques à la fin du mois de mars (effet neutralisé sur l’ensemble des 9 premiers mois de l’exercice)".

Sur les 9 premiers mois, le chiffre d'affaires atteint 542,4 millions d'euros (+13,2%). Celui des remontées mécaniques a progressé de 13,4%, portée par une hausse de 7,9% du nombre de journées-skieur et une augmentation de 5,5% du revenu moyen par journée-skieur.

L'activité distribution et "hospitality" (qui inclut les séjours et l'hébergement) progresse de 24,1% à 8,3 millions d'euros au troisième trimestre. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires est de 104,8 millions d'euros (+4,3%).