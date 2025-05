Compagnie des Alpes solide au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre de son exercice 2024-2025, Compagnie des Alpes a généré un chiffre d’affaires de 850 millions d’euros, en progression de 11,6 %, ou de 7,9 % à périmètre comparable. L’activité a progressé dans toutes les divisions du groupe avec une hausse de 5,5 % pour les domaines skiables et activité outdoor, une croissance de 6,1 % pour la distribution et Hospitality et enfin un bond de 32,8 % pour les Parcs de loisirs.

En outre, l'excédent brut opérationnel a augmenté de 7,9 % pour s'élever à 312,2 millions d'euros, tandis que le bénéfice net, part du groupe, a connu une hausse de 5,2 %, à 134,3 millions d'euros.

Face à ces bons résultats, l'acteur majeur du secteur des loisirs a révisé à la hausse son objectif de croissance de l'Ebo qui est désormais attendu en progression d'environ 15 %, contre +10 % auparavant. Le groupe va aussi poursuivre ses développements dans ses parcs de loisirs, avec notamment deux nouveaux projets hôteliers prévus au Parc Astérix et au Futuroscope.

AOF - EN SAVOIR PLUS