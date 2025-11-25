 Aller au contenu principal
Compagnie des Alpes remporte le contrat d'exploitation de La Plagne pour une durée de 25 ans
information fournie par AOF 25/11/2025 à 18:17

(AOF) - La Société d’aménagement de La Plagne, filiale de Compagnie des Alpes, a été retenue par le Syndicat intercommunal de la Grande Plagne (SIGP) pour l’exploitation de son domaine skiable. Cette Délégation de service public (DSP), d’une durée de 25 ans, porte sur l’aménagement et l’exploitation du domaine skiable (remontées mécaniques et pistes) ainsi que sur la gestion des navettes intra-station et de la piste de bobsleigh. Avec plus de 2,6 millions de journée-skieurs, La Plagne est la plus grande station de ski au monde.

Compagnie des Alpes précise que ce contrat représente un chiffre d'affaires cumulé de 5 milliards d'euros sur sa durée, faisant quasiment doubler le backlog (carnet de commandes) du groupe.

    he ben ,enfin ,
    de ce que j'ai compris des actionnaires anciens ça pouvait etre l os , maintenant c'est bon non

