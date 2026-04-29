Compagnie des Alpes lâche 6% après ses résultats, l'avis des analystes

(Zonebourse.com) - Le titre est en forte baisse ce matin à Paris après que le spécialiste de l'industrie des loisirs a publié hier soir un chiffre d'affaires consolidé de 593,7 MEUR au titre du 2e trimestre, alors que le consensus tablait sur 613 MEUR.

TP ICAP Midcap confirme son conseil "conserver" sur le titre Compagnie des Alpes avec un objectif de cours abaissé de 29 à 28,5 EUR.

L'analyste rappelle que le chiffre d'affaires du 1er semestre est ressorti à 882,7 MEUR, certes en hausse de 3,9%, mais inférieur aux attentes, pénalisé par une dynamique moins favorable durant les vacances de février.

Le bureau d'études souligne que les activités de montagne affichent une croissance légèrement décevante, tandis que la division Distribution & Hospitality est affectée par la fermeture d'une résidence après un incendie. Hier soir, Cie des Alpes avait notamment mis en avant un effet calendaire défavorable, avec un jour de vacances de Noël en moins par rapport à l'an dernier, pour expliquer ses chiffres décevants.

TP ICAP Midcap retient malgré tout les perspectives jugées "globalement positives" mais ajoute que les éléments mentionnés conduisent à une approche plus prudente et à une légère révision à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires, soit 1 489,5 MEUR, contre 1 500,1 MEUR précédemment (-0,7%).

De son côté, Oddo BHF confirme son conseil "surperformance" sur le titre Compagnie des Alpes, avec un objectif de cours inchangé à 28,5 EUR.

Le bureau d'études salue lui aussi des perspectives "bien orientées", avec une activité attendue solide sur les trois divisions et un mois d'avril favorable, malgré un effet de base exigeant.

Le broker met enfin également avant un potentiel additionnel lié à Tignes, ainsi qu'un profil jugé "défensif" avec un couple croissance/marges attractif, justifiant le maintien de la recommandation.

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