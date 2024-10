AOF - EN SAVOIR PLUS

Les bonnes performances réalisées par les Parcs de loisirs au cours du quatrième trimestre permettent au groupe de confirmer son objectif d'EBO (Excédent Brut Opérationnel) annuel à un niveau "autour de 350 millions d'euros" soit une croissance d'environ 15% par rapport à l'EBO, hors éléments non récurrents, de 304 millions d'euros de 2022/23. Il avait été relevé le 23 mai dernier "pour prendre en compte la très bonne saison d'hiver".

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé de la Compagnie des Alpes pour l’exercice 2023/24 s’élève à 1,23 milliard d’euros, en croissance de 10,1% sur un an. Le groupe de loisirs précise qu’à périmètre comparable, c’est-à-dire retraité de l’intégration du groupe Urban la croissance s’établit à 8,9%. Cette bonne performance reflète la forte croissance de la division Domaines skiables et activités outdoor portée par une saison de ski exceptionnelle ainsi qu’une bonne progression des Parcs de loisirs, dont l’activité est restée soutenue en dépit de plusieurs épisodes météorologiques défavorables.

Compagnie des Alpes: croissance de 10,1% des revenus sur un an

